Sneijder'den Bruma'ya tokat
03 Kasım 2016, Perşembe
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Bugün gerçekleştirilen ve oldukça eğlenceli geçen Galatasaray antrenmanında yapılan 5'e 2 top kapma çalışması sırasında Sneijder topunu kaptığı Bruma'ya şaka yollu tokat attı.
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