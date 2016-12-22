Sneijder: "Kendimi Türk gibi hissediyorum"
22 Aralık 2016, Perşembe
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Yıldızlar Karması Şehitlere Saygı maçı öncesi Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder duygusal bir açıklama yaptı.
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