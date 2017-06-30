Sneijder garson oldu
30 Haziran 2017, Cuma
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Galatasaray'ın on numarası Wesley Sneijder, eşi Yolanthe Cabau ile birlikte İbıza'da açtığı gece kulübünde kendini işe verdi. Sarı kırmızılı yönetimden özel izin alan Hollandalı futbolcu kendini işine adadı. Sneijder, İbiza'daki gece kulübünde müşterilere servis yaparken görüntülendi.
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