Şike kokan golün cezası ağır oldu :1 yıl men
04 Kasım 2016, Cuma
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Asya U16 Konfederasyon Kupası'nda Özbekistan maçında bu golü yiyen Kuzey Kore kalecisi 'Jang Paek Ho' 1 yıl süreyle futboldan men edildi.
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