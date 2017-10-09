Şentürk sosyal medyayı salladı
09 Ekim 2017, Pazartesi
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Milli Ampute Futbol Takımımızın, İngiltere'yi 2-1 yenerek kupaya uzandığı maçta Vodafone Park tribünlerinde yer alan görme engelli şarkıcı Metin Şentürk'ün Osman Çakmak'ın attığı galibiyet golü sonrası yaşadığı sevinç görülmeye değerdi.
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