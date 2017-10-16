Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Monaco maçı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Güneş'in bir soruyu yanıtladığı sırada Trabzonspor maçından söz ederken yanlışlıkla 'Beşiktaş maçında o golü atsaydık maç 3-1 olacaktı' ifadelerini kullanması ise dikkatlerden kaçmadı.