Şenol Güneş, Ramazan ayını unuttu ve su içti!
30 Mayıs 2017, Salı
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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş bugün düzenlenen basın toplantısında Ramazan ayını unutup önündeki bardaktan bir yudum su içti. Mide rahatsızlığı nedeniyle oruç tutamadığını belirten Güneş, basın mensuplarının önünde su içtiği için mahçup oldu.
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