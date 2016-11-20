Semih Şentürk tokat savurdu

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, yapımı tamamlanan 35 bin kişilik Yeni Eskişehir Stadı'ndaki ilk maçında Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup ederek, bu stattaki ilk 3 puanını aldı. Stattaki ilk kırmızı kartı Semih Şentürk gördü. Siyah-kırmızılılarda 44. dakikada oyundan atılan Semih Şentürk oyundan çıkarken Murat Akça'nın su şişesine vurdu.