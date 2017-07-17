Selçuk'un performansı taraftarı kızdırdı
17 Temmuz 2017, Pazartesi
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Selçuk İnan'ın Östersunds karşısında sergilediği performansı Galatasaraylı taraftarın tepkini çekti. Sezona Östersunds mağlubiyetiyle başlayan G.Saray'da oyuncuların formsuz olmasına tepki gösterildi. Özellikle mücadelenin ikinci golünde kaptan Selçuk İnan'ın yavaş hareket etmesi ve maçın hakeminin geriden gelerek Selçuk'u geçmesi taraftarı çileden çıkardı.
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