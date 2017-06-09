Saygı duruşuna katılmadılar! İşte o anlar...
09 Haziran 2017, Cuma
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Avustralya ile Suudi Arabistan arasında oynanan 2018 Dünya Kupası eleme maçında, geçtiğimiz hafta Londra'da yaşanan terör saldırısında hayatını kaybeden ikisi Avustralyalı sekiz kişi için karşılaşma öncesi saygı duruşu yapıldı. Suudi Arabistanlı futbolcuların saygı duruşuna katılmamaları ise büyük tepki topladı.
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