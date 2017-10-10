Şampiyonlar A Spor'a konuk oldu!
10 Ekim 2017, Salı
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Türkiye Milli Ampute Futbol Takımı, İstanbul'da düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Federasyonu Avrupa Şampiyonası'nın final maçında İngiltere'yi 2-1 yenerek şampiyon oldu. A Spor'a konuk olan milliler, duygularını anlattı...
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