Sabri'den antrenmanda şık rövaşata golü
21 Eylül 2016, Çarşamba
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Beşiktaş'la oynanacak derbi için çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılı ekibin Florya'da bugün yapılan antrenmanında Sabri Sarıoğlu attığı şık rövaşata golüyle alkış topladı.
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