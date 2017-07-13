Rooney'in Everton'a dönüşü muhteşem oldu
13 Temmuz 2017, Perşembe
- 1
- 0
Alt yapısından yetiştiği Everton'a, Lukaku transferine karşılık takasla geri dönen Wayne Rooney, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında attığı golle göz doldurdu. Rooney, Gor Mahia ile oynanan hazırlık maçında ceza sahası dışından attığı bu harika golle 'geri döndüm' dedi!
Etiketler:
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Dünyaca ünlü futbolcuların benzerleri
- Türkiye-Çek Cum. maçı caps'leri
- Futbol dünyasından Ramazan Bayramı mesajı
- UEFA kulüpler sıralaması güncellendi... İki Türk takımı yükselişte!
- Göztepe ve Karşıyaka'nın statları böyle olacak
- Totti'nin vedasına özel 100 harika görsel!
- Başakşehir - Galatasaray (STSL 27. Hafta)
- Emre Mor sosyal medyayı salladı!
Rooney'in Everton'a dönüşü muhteşem oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.