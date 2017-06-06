Ronaldo'dan uçakta dans şov
06 Haziran 2017, Salı
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La Liga şampiyonluğunun ardından Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da yaşayan ve gözü şu an Ballon d'Or'da olan Cristiano Cristiano Ronaldo'nun keyfi oldukça yerinde. Ronaldo özel jetiyle yolculuk ederken arkadaşlarıyla birlikte dans etti, videosunu da takipçileriyle instagram'dan paylaştı.
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