 Ronaldo oğlu için top toplayıcısı oldu – Fotomaç TV
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    Ronaldo oğlu için top toplayıcısı oldu

    04 Ekim 2016, Salı
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    Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo, oğlu için top toplayıcı rolü üstlendi. Oğluna olan düşkünlüğü ile bilinen Portekizli yıldız Ronaldo, oğlu Cristiano Jr'ın 8 yaş altı maçını izlemeye gitti. Maç sırasında bir top dışarı gidince Ronaldo görev başındaydı. Hemen topun peşine giden yıldız oyuncu, meşin yuvarlağı sahaya gönderdi. Karşılaşmada Pozuelo forması giyen Cristiano Jr bir gole imza atarken, takımı Carrascal'ı 4-3 mağlup etti.

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