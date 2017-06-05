Ronaldo Jr taraftarları büyüledi
05 Haziran 2017, Pazartesi
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Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun oğlu, Santiago Bernabeu'da düzenlenen Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kutlamaları sırasında diğer futbolcuların çocuklarına attığı çalımlarla taraftarları mest etti.
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