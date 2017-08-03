Roma'dan "Come to Beşiktaş" videosuna gönderme!
03 Ağustos 2017, Perşembe
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Beşiktaş'ın Negredo transferini açıkladığı video sosyal medyada yeni bir akım başlattı. AS Roma, "Come To Beşiktaş" temalı videoyu milli yıldız Cengiz Ünder'e uyarladı. İşte"Come To Roma" videosu
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