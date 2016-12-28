Riekerink: "Utanç duyuyorum"
28 Aralık 2016, Çarşamba
- 0
- 1
Galatasaray Teknik Direktörü Riekerink, sarı-kırmızılı takımın Ziraat Türkiye Kupası'nda 3-2 kaybettiği Tuzlaspor maçını A Spor'a değerlendirdi.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
Riekerink: "Utanç duyuyorum" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.