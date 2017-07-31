Rıdvan Dilmen'den Şenol Güneş yorumu
31 Temmuz 2017, Pazartesi
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Gazetemiz yazarlarından Rıdvan Dilmen, Şenol Güneş'in milli takım teknik direktörlüğüne getirilmesinin doğru bir karar olduğunu belirtti. Ayrıca bu görevin 4 maçlık olmayacağını, uzun bir süre milli takımda görev alacağını ifade etti.
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