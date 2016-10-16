Real Madrid ile eşleşen Cultural futbolcularının tepkisi!
16 Ekim 2016, Pazar
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Copa del Rey'de Real Madrid ile eşleşen, 3. lig takımı Cultural Leonesa futbolcularının tepkisi sosyal medyayı salladı.
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