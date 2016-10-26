Rakiple dalga geçti kartı yedi!
26 Ekim 2016, Çarşamba
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Güney Afrika’da Baroka ile Plat Stars takımları arasında oynan karşılaşmada, Baroka’nın oyuncusu Sipho Moeti rakip takımla dalga geçtiği için hakem tarafından sarı kart ile cezalandırıldı.
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