Rakip kalecinin hayatını kurtardı

Çek Cumhuriyeti Ligi'nde oynanan Bohemians 1905 - Slovacko karşılaşmasının 29. dakikasında Bohemians 1905 kalecisi Martin Berkovec defansın arkasına atılan topu uzaklaştırmak istediği sırada takım arkadaşına çarptı ve çok kötü bir şekilde yere düştü. Rakip takım Slovacko'nun Togolu forvet oyuncusu Francis Kone, Berkovec'in yere düştüğü anda dilinin boğazına kaçtığını anladı ve hemen müdahalede bulundu. Sağlık ekipleri oyun alanına girene kadar Berkovec'in hayatta kalması için mücadele veren Kone yaptığı bu kritik müdahale ile Martin Berkovec'in hayatını kurtardı.