Quaresma'dan müthiş trivela
06 Ağustos 2017, Pazar
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Turkcell Süper Kupa'da Atiker Konyaspor'la karşılaşan Beşiktaş 19. dakikada Quaresma ile gole yaklaştı. Portekizli yıldızın sağ ayağının dışıyla yaptığı vuruşta top direğin yanından auta çıktı.
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