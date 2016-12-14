Quaresma çalıma dizdi
14 Aralık 2016, Çarşamba
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Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci maçında Beşiktaş sahasında Kayserispor'la karşılaştı. Vodafone Arena'daki maça ilk 11'de başlayan Portekizli oyuncu ilk yarıda yaptığı çalım resitaliyle gözlerin pasını sildi.
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