Porto 1-1 Beşiktaş
13 Eylül 2017, Çarşamba
- 2
- 1
Bugün Devler Ligi'nde Porto'nun konuğu olacak olan temsilcimiz Beşiktaş, 2010'da Avrupa Ligi'nde karşılaştığı rakibiyle Nihat Kahveci'nin muhteşem golüyle 1-1 berabere kalmıştı.
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