 Portekiz'de tık rekorları kırıyor – Fotomaç TV
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    Video Yükle
    video
    Videoyu Daralt

    Portekiz'de tık rekorları kırıyor

    10 Ekim 2016, Pazartesi
    • 0
    • 0
    • Hakkında
    • Sitene Ekle

    Talisca, Benfica’dan sonra Başakşehir’e de harika bir frikik golü attı. Ancak bu füzeler tesadüf değil. Sambacı her idman sonrası yarım saat özel çalışıyor. Talisca'nın idman ve maçlarda attığı frikikleri Portekiz’de büyük ilgi görüyor. Benfica deplasmanında attığı harika gol sonrası Portekizlilerin gözünü ayırmadığı 22’lik yıldızın videolarını paylaşmayan site yok. Talisca’nın frikik idmanı ve golleri Portekiz’de tıklanma rekorları kırıyor, onu kaçıran Benfica’lılar ise isyan ediyor.

    Etiketler:
    • Video Boyutu
    • Bu videoyu bildir
    • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın


    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Portekiz'de tık rekorları kırıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BENZER VİDEOLAR
    Daha Fazla Video Yükle