Portekiz'de tık rekorları kırıyor
10 Ekim 2016, Pazartesi
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Talisca, Benfica’dan sonra Başakşehir’e de harika bir frikik golü attı. Ancak bu füzeler tesadüf değil. Sambacı her idman sonrası yarım saat özel çalışıyor. Talisca'nın idman ve maçlarda attığı frikikleri Portekiz’de büyük ilgi görüyor. Benfica deplasmanında attığı harika gol sonrası Portekizlilerin gözünü ayırmadığı 22’lik yıldızın videolarını paylaşmayan site yok. Talisca’nın frikik idmanı ve golleri Portekiz’de tıklanma rekorları kırıyor, onu kaçıran Benfica’lılar ise isyan ediyor.
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