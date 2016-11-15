Portekiz Milli Takımı da modaya uydu

Son dönemin popüler "Mannequin (manken) Challenge" modasına Portekiz Milli Takımı da uydu. Soyunma odasında hareketsiz poz veren yıldız futbolcular daha önce internete düşen Borussia Dortmund ve Juventus'unkine kıyasla daha başarılı bir performans sergilediler.