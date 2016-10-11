Pogba'dan 30 metreden müthiş gol
11 Ekim 2016, Salı
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2018 Dünya Kupası elemelerinde Fransa, deplasmanda Hollanda'yı dünyanın en pahalı transferi Paul Pogba'nın attığı golle 1-0 mağlup etti.
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