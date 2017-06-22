Pogba deyim yerindeyse akıllarını aldı!
22 Haziran 2017, Perşembe
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Manchester United'ın Fransız yıldızı Paul Pogba, Hong Kong'dan Çin'e gitmek üzere hava alanında arkadaşlarıyla beklerken futbol topu getirip kendisine meydan okuyan iki kişinin deyim yerindeyse aklını aldı.
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