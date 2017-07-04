Podolski, Japonya'ya çabuk alıştı
04 Temmuz 2017, Salı
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Galatasaray'dan ayrılarak Vissel Kobe'ye transfer olan Lukas Podolski, şimdiden Japon kültürüne alıştı. Alman yıldız sosyal medya hesabından eğlenceli bir video yayınladı.
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