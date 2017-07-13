Östersunds 1 - 0 Galatasaray (68' Ghoddos)
13 Temmuz 2017, Perşembe
- 4
- 2
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda zayıf rakibi Östendurs karşısında 68. dakikada kalesinde gördüğü golle 1-0 yenik duruma düştü.
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