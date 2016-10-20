Osmanlıspor'dan Villareal'e 73 saniyede 2 gol
20 Ekim 2016, Perşembe
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UEFA Avrupa Ligi'ndeki gururumuz Osmanlıspor, L Grubu üçüncü maçında İspanyol temsilcisi Villareal karşısında Raul Rusescu'nun golleriyle 2 dakikada 2-0 öne geçti. 23. dakikadaki organize atakta son vuruşu yapan Rumen futbolcu, ilk golünden 73 saniye sonra rakip kaleye müthiş bir füze gönderdi.
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