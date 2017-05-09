Orta hakem, yardımcı hakeme kırmızı kart gösterdi
09 Mayıs 2017, Salı
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İskoçya'da oynanan Kilmarnock-Dundee maçı sırasında kusan yardımcı hakeme, orta hakem kırmızı kart gösterdi. Orta hakemin şakası karşısında oyuncular kahkahalarını tutamadı.
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