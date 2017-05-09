 Orta hakem, yardımcı hakeme kırmızı kart gösterdi – Fotomaç TV
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    Video Yükle
    video
    Videoyu Daralt

    Orta hakem, yardımcı hakeme kırmızı kart gösterdi

    09 Mayıs 2017, Salı
    • 0
    • 0
    • Hakkında
    • Sitene Ekle

    İskoçya'da oynanan Kilmarnock-Dundee maçı sırasında kusan yardımcı hakeme, orta hakem kırmızı kart gösterdi. Orta hakemin şakası karşısında oyuncular kahkahalarını tutamadı.

    • Video Boyutu
    • Bu videoyu bildir
    • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın


    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Orta hakem, yardımcı hakeme kırmızı kart gösterdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BENZER VİDEOLAR
    Daha Fazla Video Yükle