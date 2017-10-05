Orkan Çınar'dan müthiş frikik
05 Ekim 2017, Perşembe
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2019 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri ikinci maçında deplasmanda Kıbrıs Rum Kesimi'ne 2-1 mağlup oldu. Ay-Yıldızlıların tek golünü Beşiktaş forması giyen Orkan Çınar frikikten kaydetti.
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