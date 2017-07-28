Ömer Toprak söyledi Emre Mor kaydetti
28 Temmuz 2017, Cuma
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Dortmund'un yıldız futbolcuları kareoke partisinde bir araya geldi. Aralarında milli futbolcu Ömer Toprak'ın da bulunduğu futbolcular sırayla sahneye çıkarken genç yetenek Emre Mor ise bu anları kayıt altına aldı
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