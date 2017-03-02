Oğuzhan'dan 'ateşini yolla bana' performansı
02 Mart 2017, Perşembe
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Vodafone Arena'da açılışı yapılan BJK Müzesi'ni gezen Beşiktaş Futbol Takımı'nda kaptan Oğuzhan Özyakup karaoke odasına girerek 'ateşini yolla bana' şarkısını seslendirdi.
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