Nusret çılgınlığı Bundesliga'da
22 Ocak 2017, Pazar
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Bundesliga'nın 17. hafta mücadelesinde Bayer Leverkusen evinde Hertha Berlin'i ağırladı. İki milli yıldızımız Ömer Toprak ve Hakan Çalhanoğlu'nun (2) golleriyle karşılaşmadan 3-1 galip ayrılırken puanını 24'e çıkardı. Bayer Leverkusenli futbolcuların gol sevincinde fenomen haline gelen Nusret'in tuz atma hareketiyle kutlaması dikkat çekti.
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