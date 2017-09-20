Nuri Şahin hayran bıraktı

Borussia Dortmund'da oynayan Milli futbolcumuz Nuri Şahin'in sosyal medyada gündem oldu. Nuri Şahin'in Almanca, İngilizce ve İspanyolca röportajlarının birleştirildiği video birçok kişi tarafından paylaşıldı. Tecrübeli orta saha oyuncusu için "Örnek sporcu" yorumları yapıldı.