Negredo öyle bir gol kaçırdı ki...
06 Ağustos 2017, Pazar
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Beşiktaş'ın yeni transferi Alvaro Negredo, 90+2'de kaçırdığı golle maçı uzatmalara götürme fırsatını tepti.
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