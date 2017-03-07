Nasuhi Sezgin'den ses getirecek açıklama
07 Mart 2017, Salı
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Galatasaray Başkan Yardımcısı Nasuhi Sezgin, Antalyaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Sezgin, “Taraftar her zaman haklıdır. Galatasaray’ın her zaman kazanmasını ister. Bizim takımda zaman zaman bazı puanları kaybetti. Bilerek kaybetti, bir takım yerlerden gelen telkinlerle kaybetti" dedi.
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