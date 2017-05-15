NASCAR'da korkutan kaza
15 Mayıs 2017, Pazartesi
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NASCAR'da koşulan Kansas yarışında yaşanan kaza yürekleri ağızlara getirdi. 3 aracın karıştığı kazada Aric Almirola'nın aracı ateş topuna dönerken 33 yaşındaki pilot helikopter ambulansıyla hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı.
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