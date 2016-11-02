Napoli'li holiganlar metroda olay çıkardı
02 Kasım 2016, Çarşamba
- 0
- 0
Beşiktaş'la oynayacakları Şampiyonlar Ligi maçı için dün İstanbul'a gelen Napoli'li holiganlar metroya kart kullanmadan binince güvenlik görevlileri müdahale etti, arbede çıktı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
Napoli'li holiganlar metroda olay çıkardı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.