 Mustafa Denizli, Fatih Terim ve Şenol Güneş bir arada – Fotomaç TV
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    Mustafa Denizli, Fatih Terim ve Şenol Güneş bir arada

    22 Aralık 2016, Perşembe
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    Teröre karşı Süper Lig yıldızlarının bir araya geldiği karşılaşma öncesi Türkiye Futbol direktörü Fatih Terim, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile Milli Takımlar eski teknik direktör Mustafa Denizli bir araya geldi.

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