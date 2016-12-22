Mustafa Denizli, Fatih Terim ve Şenol Güneş bir arada
22 Aralık 2016, Perşembe
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Teröre karşı Süper Lig yıldızlarının bir araya geldiği karşılaşma öncesi Türkiye Futbol direktörü Fatih Terim, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile Milli Takımlar eski teknik direktör Mustafa Denizli bir araya geldi.
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