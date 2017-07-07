Motor yarışında zincirleme kaza
07 Temmuz 2017, Cuma
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Moto GP yarışları hızlı başladı. Final turu yaklaştıkça heyecan artan yarışta viraja hızlı giren sürücüler zincirleme kazaya neden oldu. 10'dan daha fazla motorun karıştığı kazada korkulan olmadı. Sürücüler kazayı birkaç sıyrıkla atlattı.
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