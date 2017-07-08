Monacolu Mboula'dan muhteşem gol
08 Temmuz 2017, Cumartesi
- 2
- 1
Fransa kulübü Monaco'nun Barcelona'dan kadroya dahil ettiği Mboula çıktığı ilk maçta harika bir gole imza attı. Uzun soluklu deparı sonrası gole ulaşan Jordi Mboula, akıllara ise Real Madridli Bale'in Barcelona'ya attığı golü getirdi.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aziz Yıldırım ve Dursun Özbek'i bir araya getirdi
- Rıdvan Dilmen'den Arda Turan isyanı
- Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakiplerimiz
- F.Bahçe'den Talisca'ya veto
- Pişmaniye görünümlü Kocaeli Arena Stadı
- Osmanlı tarih yazdı, caspler patladı!
- Başakşehir - Beşiktaş capsleri
- Sosyal medyada Kerem Demirbay tepkileri
Monacolu Mboula'dan muhteşem gol haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.