Mesut Özil'den Fatih Sultan Mehmet gafı
29 Eylül 2017, Cuma
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Arsenal'in yıldızı Mesut Özil, bir YouTube kanalı için kapılarını açtığı lüks evindeki 3. Selim portresini İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet diye tanıtarak büyük bir gaf yaptı.
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