Mesut Özil ve Alexis Sanchez'den Kung Fu denemesi
19 Haziran 2017, Pazartesi
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Arsenal'in yıldız oyuncuları Mesut Özil ve Alexis Sanchez antrenman öncesi kung fu yeteneklerini gösterdiler...
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