Messi attı, Arda şaşırdı
15 Temmuz 2017, Cumartesi
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Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi, art arda üç basket attı. Arda Turan ve Pique şaşkınlıklarını gizleyemedi.
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