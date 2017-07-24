Martial'den R.Madridli futbolculara çalım dersi
24 Temmuz 2017, Pazartesi
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Uluslararası Şampiyonlar Kupası, Manchester United-Real Madrid arasında oynanan mücadelede Martial sergilediği performansla izleyenleri büyüledi. Karşılaşmanın 45. dakikasında Real Madridli futbolcuları çalımlarıyla ipe dizen genç yıldız taraftarlara futbol resitali sundu
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