Mahmut Uslu 1,5 yıl önce söylemişti
22 Ağustos 2017, Salı
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Bylock iddiasıyla ifade veren ve daha sonra taraftarların tepkisi nedeniyle görevinden istifa eden Ahmet Şan hakkında Mahmut Uslu'nun 1,5 yıl önce söylediği "Konya'nın başkanı zaten paralelci" sözleri yeniden gündeme geldi.
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